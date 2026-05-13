День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:35

Смешала картошку и сулугуни — через час подаю на стол хычины: горка румяных лепешек без возни и танцев с бубном

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хычины с сыром и картофелем на сковороде классические — это блюдо карачаево-балкарской кухни, название которого дословно означает «пирог». Это гениально простой рецепт сытных лепешек для тех, кто любит национальную кухню, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакой духовки — только сковорода, кефирное тесто и ароматная начинка.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие румяные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, тягучей начинкой из сулугуни и картофеля, которая буквально тает во рту. Сыр плавится внутри, создавая сливочную текстуру, а картофель делает начинку сытной и мягкой.

Тесто на кефире получается эластичным и тонким, не рвется при раскатке. Такие хычины идеальны для завтрака с чашкой чая, для перекуса или как замена хлебу к супу. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 150 г сыра сулугуни, 100 г картофеля, 200 г муки, 150 мл кефира (от 2,5%), 0,5 ч. ложки соды, 0,5 ч. ложки соли, сливочное масло для смазывания. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Сыр сулугуни натрите на крупной терке. Смешайте картофель и сыр — это начинка. В миске смешайте кефир, соду и соль, постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Разделите на 6-8 частей. Каждую раскатайте в лепешку, выложите начинку, защипните края. Снова раскатайте в тонкую лепешку. Разогрейте сковороду без масла. Обжаривайте хычины с двух сторон до румяных пятен. Готовые смажьте сливочным маслом, сложите стопкой, накройте. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Самый быстрый десерт: 3 рецепта слоек из готового теста — сладкие и соленые
Семья и жизнь
Самый быстрый десерт: 3 рецепта слоек из готового теста — сладкие и соленые
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Заливаю вчерашний рис яйцами и накрываю крышкой — через 15 минут подаю сытную фриттату
Общество
Заливаю вчерашний рис яйцами и накрываю крышкой — через 15 минут подаю сытную фриттату
Омлет готовлю в римском стиле — двуслойный, с овощами: самое то к завтраку
Общество
Омлет готовлю в римском стиле — двуслойный, с овощами: самое то к завтраку
Без муки и масла: берем 2 яйца и овсянку, жарим лепёшку на завтрак — сытно, быстро и полезно
Общество
Без муки и масла: берем 2 яйца и овсянку, жарим лепёшку на завтрак — сытно, быстро и полезно
рецепты
завтраки
лепешки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал»: Захарова жестко поставила Каллас на место
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Проект Трампа в Австралии провалился спустя три месяца после запуска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.