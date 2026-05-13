Смешала картошку и сулугуни — через час подаю на стол хычины: горка румяных лепешек без возни и танцев с бубном

Хычины с сыром и картофелем на сковороде классические — это блюдо карачаево-балкарской кухни, название которого дословно означает «пирог». Это гениально простой рецепт сытных лепешек для тех, кто любит национальную кухню, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакой духовки — только сковорода, кефирное тесто и ароматная начинка.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие румяные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, тягучей начинкой из сулугуни и картофеля, которая буквально тает во рту. Сыр плавится внутри, создавая сливочную текстуру, а картофель делает начинку сытной и мягкой.

Тесто на кефире получается эластичным и тонким, не рвется при раскатке. Такие хычины идеальны для завтрака с чашкой чая, для перекуса или как замена хлебу к супу. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 150 г сыра сулугуни, 100 г картофеля, 200 г муки, 150 мл кефира (от 2,5%), 0,5 ч. ложки соды, 0,5 ч. ложки соли, сливочное масло для смазывания. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Сыр сулугуни натрите на крупной терке. Смешайте картофель и сыр — это начинка. В миске смешайте кефир, соду и соль, постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Разделите на 6-8 частей. Каждую раскатайте в лепешку, выложите начинку, защипните края. Снова раскатайте в тонкую лепешку. Разогрейте сковороду без масла. Обжаривайте хычины с двух сторон до румяных пятен. Готовые смажьте сливочным маслом, сложите стопкой, накройте. Подавайте горячими.

