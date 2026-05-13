13 мая 2026 в 10:18

Telegram заблокировал 100 тыс. каналов за сутки

Telegram за сутки заблокировал более 100 тыс. групп и каналов, сообщает РИА Новости. Это стало известно из статистики мессенджера.

Во вторник, 12 мая, платформа ограничила доступ к 100 920 сообществам — это первый случай с 4 мая, когда показатель вновь превысил отметку в 100 тыс. Всего с начала месяца Telegram заблокировал более 1 млн групп и каналов, из которых свыше 5 тыс. были связаны с терроризмом.

С начала 2026 года общее число заблокированных сообществ достигло почти 15 млн, включая более 71 тыс. ресурсов, связанных с террористической деятельностью. В Telegram отметили, что модерация платформы сочетает пользовательские жалобы и автоматический мониторинг на основе машинного обучения. С начала 2024 года компания также использует инструменты искусственного интеллекта для выявления нарушений.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что мошенники начали рассылать россиянам предложения о «легком заработке» через специальные боты в Telegram. Пользователям предлагают купить якобы дешевый сервер для получения дохода.

Общество
Telegram
блокировки
терроризм
