День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 08:01

Омлет готовлю в римском стиле — двуслойный, с овощами: самое то к завтраку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всего один трюк — разделить яйца на две части с разными травами — превращает обычный омлет в эффектное двухслойное блюдо. Овощи тушатся до сладости, а спаржа добавляет свежести. Идеально для завтрака, обеда или ужина.

Что понадобится

Яйца — 8 шт., сладкий перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., спаржа — 200 г, оливки без косточек — 50 г, оливковое масло — 3 ст. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., орегано сушеный — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Начните с овощной начинки: нарежьте перец мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами. Обжарьте лук на оливковом масле 3 минуты, добавьте перец и тушите под крышкой 15 минут, помешивая. В конце приправьте солью и перцем.

Спаржа: очистите нижнюю часть стеблей, отрежьте жесткие концы и отварите в подсоленной воде 4–5 минут до мягкости, затем обсушите.

Для омлетов: в одной миске взбейте 4 яйца с тимьяном, солью и перцем, в другой — 4 яйца с орегано. На сковороде с антипригарным покрытием, слегка смазанной маслом, пожарьте первый омлет с тимьяном (3–4 минуты).

Переложите его на тарелку, сверху распределите тушеный перец с луком и оливки. На той же сковороде приготовьте второй омлет с орегано и накройте им начинку. Украсьте спаржей и подавайте теплым.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Общество
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Здоровье/красота
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Заменила молоко на воду — гренки стали еще вкуснее: 5 минут и никаких затрат — семья сыта и довольна
Общество
Заменила молоко на воду — гренки стали еще вкуснее: 5 минут и никаких затрат — семья сыта и довольна
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
Общество
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
Общество
рецепты
еда
завтраки
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.