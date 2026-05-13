Омлет готовлю в римском стиле — двуслойный, с овощами: самое то к завтраку

Всего один трюк — разделить яйца на две части с разными травами — превращает обычный омлет в эффектное двухслойное блюдо. Овощи тушатся до сладости, а спаржа добавляет свежести. Идеально для завтрака, обеда или ужина.

Что понадобится

Яйца — 8 шт., сладкий перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., спаржа — 200 г, оливки без косточек — 50 г, оливковое масло — 3 ст. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., орегано сушеный — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Начните с овощной начинки: нарежьте перец мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами. Обжарьте лук на оливковом масле 3 минуты, добавьте перец и тушите под крышкой 15 минут, помешивая. В конце приправьте солью и перцем.

Спаржа: очистите нижнюю часть стеблей, отрежьте жесткие концы и отварите в подсоленной воде 4–5 минут до мягкости, затем обсушите.

Для омлетов: в одной миске взбейте 4 яйца с тимьяном, солью и перцем, в другой — 4 яйца с орегано. На сковороде с антипригарным покрытием, слегка смазанной маслом, пожарьте первый омлет с тимьяном (3–4 минуты).

Переложите его на тарелку, сверху распределите тушеный перец с луком и оливки. На той же сковороде приготовьте второй омлет с орегано и накройте им начинку. Украсьте спаржей и подавайте теплым.