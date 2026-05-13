13 мая 2026 в 10:05

Российские предприниматели начали прибегать к помощи контент-ферм

Baza: предприниматели в России начали активно строить контент-фермы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские предприниматели наращивают создание контент-ферм, их количество в РФ за последние годы увеличилось в несколько раз, пишет Telegram-канал Baza. Бизнесмены получают десятки миллионов рублей на массовом перепостинге коротких видеороликов.

Выручка одной из таких компаний за один год выросла более чем в 13 раз — с 1,6 до 22 млн рублей. В России в настоящее время фиксируется около 2 тыс. предложений подобных услуг от разных физических лиц и организаций. Стоимость услуг стартует от 990 рублей, при этом верхний порог отсутствует и определяется задачами заказчика и его финансовыми возможностями.

Контент-ферма представляет собой стеллаж либо блок из 200 смартфонов, которыми управляет компьютерная система. Клиент-инфлюенсер размещает ролик в социальной сети, после чего он автоматически размножается через изменение метаданных и распространяется по тысячам аккаунтов. По его словам, каждый такой пост получает минимум 500–1000 просмотров.

Такой способ используется разными видами бизнеса — от музыкальных исполнителей до ритуальных услуг. В последнее время заметно выросло количество заказов от продавцов, работающих на маркетплейсах. За последний год технологии искусственного интеллекта позволили контент-фермам перейти на новый уровень. Теперь публикация видео не требует ручного размещения.

Ранее сообщалось, что Instagram (деятельность в РФ запрещена) провел масштабную чистку ботов и неактивных аккаунтов по всему миру, из-за чего известные мировые звезды и крупные блогеры за короткое время потеряли миллионы подписчиков. В течение нескольких часов платформа удалила примерно 50 млн аккаунтов.

