13 мая 2026 в 10:16

АЗС загорелась в Энергодаре после атаки дронов

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Автозаправочная станция загорелась в Энергодаре после атаки беспилотников, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, в городе сохраняется высокая опасность новых ударов дронов.

Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре: снова удар по заправке, АЗС горит. Сейчас сохраняется высокая дроновая опасность, — заявил Пухов.

Ранее Пухов заявил, что украинская армия ударила беспилотниками по двум автозаправочным станциям в городе, на местах загорелись колонка и автомобиль. Движение транспорта в обе стороны через КПП на выезде из города было заблокировано. По словам мэра, противник предпринимает попытки нарушить систему топливоснабжения в городе.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

