13 мая 2026 в 10:10

В Госдуме раскрыли, что повысит вероятность визита Трампа в Россию

Депутат Колесник: прекращение помощи Украине повысит шансы на визит Трампа в РФ

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение о прекращении американской помощи Украине может увеличить вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ВСУ должны перестать получать разведывательные данные и зарубежное вооружение.

[Владимир] Путин с Трампом уже встречались, но на американской территории. Ответный визит в Россию логичен. Думаю, все к этому идет. Планируется или нет, предположу, что все-таки он состоится. Это будет означать для всего мира, что отношения США и РФ наладились, по крайней мере на время нахождения Трампа у власти. Это будет примером, как, несмотря на разногласия, реально найти общий язык. Но для этого нужны конкретные шаги со стороны Штатов. Например, исключить деятельность разведывательных организаций и Starlink в пользу Украины, остановить поставки оружия Киеву. Это не мелочи, это осложняет работу российских бойцов в зоне СВО, — прокомментировал Колесник.

Ранее Трамп допустил возможность визита в Россию в этом году для участия в урегулировании украинского кризиса. Американский президент также подчеркнул, что ситуация на Украине постепенно стабилизируется.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
