13 мая 2026 в 10:23

Politico: новый коррупционный скандал стал худшим кошмаром для Зеленского

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новый коррупционный скандал стал кошмаром для украинского президента Владимира Зеленского, пишет Politico. По словам аналитиков, хуже момента для него просто не придумать.

В материале сказано, что Зеленский добивается скорейшего принятия Украины в Европейский союз, однако расследование против его близкого окружения сильно мешает этому. Аналитики напомнили, что президент призвал принять страну в ЕС в 2027 году, однако в Европе сочли эту цель нереалистичной, учитывая невыполненные правительством Украины нормативы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что новый коррупционный скандал может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе, уточнил Мирошник.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше 10 требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
