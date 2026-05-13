Атака на президента Украины Владимира Зеленского идет со стороны как США, так и Европы с помощью разоблачений, содержащихся в пленках бизнесмена Тимура Миндича, и заявлений бывших приближенных, поэтому у него нет возможности удержать власть, предположил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Политик также назвал Зеленского «кровавым клоуном».

Атака на Зеленского с разных сторон была весьма предсказуема. Вопрос вручения Ермаку подозрения был вопросом времени, ведь кровавый клоун предает всех, кто помогал ему выкарабкаться на вершину власти, — подчеркнул Медведчук.

По словам политика, Зеленский и многие другие украинцы считают, что они воюют не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. Поэтому, как полагает он, у них нет необходимости быть кому-то благодарными или сдерживать свои требования. Медведчук пояснил, что европейцам надоел шантаж со стороны нелегитимного Зеленского и его требуется приструнить.

Медведчук добавил, что параллельно по рейтингам Зеленского ударило интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она назвала своего бывшего начальника «одним из главных препятствий на пути к миру». По его словам, важнейшим заявлением Мендель было то, что Зеленский никакого мира не хочет, а будет продолжать конфликт, поскольку только это удержит его у власти.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что новый коррупционный скандал может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе, уточнил Мирошник.