13 мая 2026 в 10:06

Онищенко: людей отвлекают от проблем в Европе новостями о хантавирусе

Геннадий Онищенко
Новостями о хантавирусе людей отвлекают от проблем в Европе, заявил ТАСС академик РАН, заместитель президента РАО эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, он солидарен в этом вопросе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Онищенко отметил, что вспышка заболевания не угрожает россиянам, оно давно изучено и лечение от него существует.

Я наблюдаю, что идет нагнетание. Здесь я уже начинаю в какой-то мере соглашаться с заявлениями господина Дмитриева, что ситуация специально раскручивается для того, чтобы отвлечь людей от тех проблем, которые сегодня есть, и прежде всего, как я понимаю, связанных с Ближним Востоком, с правовым положением в некоторых европейских государствах и так далее, — сказал Онищенко.

Ранее стало известно о двух новых случаях заражениях хантавирусом в Испании. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй находится в провинции Аликанте на юге страны.

До этого один из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, турецкий блогер Рухи Ченет заявил, что пассажиры судна не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам. Блогер добавил, что, несмотря на смерть пассажира, жизнь на лайнере продолжалась в обычном режиме.

