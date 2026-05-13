Сибига: один день боевых действий обходится Киеву в $450 млн

Один день боевых действий обходится Украине примерно в $450 млн (33 млрд рублей), заявил глава МИД страны Андрей Сибига на конференции PISM Strategic Ark Conference. По его словам, текущий год может стать решающим для достижения мира.

Сибига подчеркнул, что достижение такого сценария, по мнению Киева, невозможно без участия Соединенных Штатов. Дипломат при этом не уточнил, чего ожидает от Вашингтона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что почти 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены над рядом российских регионов и акваторией Азовского моря в течение двух часов. Вражеские дроны были своевременно нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областями, а также над Московским регионом.

Командир разведывательной роты с позывным Немец сообщил, что подразделения беспилотной разведки и 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки «Днепр» Вооруженных сил России, осуществили успешный прорыв через систему радиоэлектронного противодействия ВСУ. По его словам, это позволило атаковать полевые укрепления противника вблизи Орехова.