В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи

В России обсуждается возможность повышения верхней границы возраста молодежи, которая сейчас составляет 35 лет, рассказал ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться после роста продолжительности жизни.

Этот процесс должен проходить. Будет проходить, но не сейчас. Нам надо поднять общий уровень продолжительности жизни. До 2030-го года у нас [запланировано поднятие до] 78 лет, — заявил Онищенко.

Изменения возможны только в перспективе и при улучшении демографических показателей, добавил академик. При оценке возрастных границ важно учитывать физиологические и социальные факторы, а также региональные особенности развития населения, подчеркнул он.

