11 мая 2026 в 04:37

В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи

Онищенко: в России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России обсуждается возможность повышения верхней границы возраста молодежи, которая сейчас составляет 35 лет, рассказал ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться после роста продолжительности жизни.

Этот процесс должен проходить. Будет проходить, но не сейчас. Нам надо поднять общий уровень продолжительности жизни. До 2030-го года у нас [запланировано поднятие до] 78 лет, — заявил Онищенко.

Изменения возможны только в перспективе и при улучшении демографических показателей, добавил академик. При оценке возрастных границ важно учитывать физиологические и социальные факторы, а также региональные особенности развития населения, подчеркнул он.

Ранее психолог Дмитрий Кудряшов заявил, что внуки зумеров могут стать самым ментально здоровым поколением в России. По его словам, современная молодежь использует терапию и антидепрессанты для улучшения психологического состояния, но это не всегда помогает достичь полной гармонии.

Общество
Россия
Геннадий Онищенко
молодежь
