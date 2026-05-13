13 мая 2026 в 10:33

Путин высказался о роли РТРС в исторических регионах России

Путин отметил вклад РТРС в развитие единого информационного пространства России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Российской телевизионной и радиовещательной сети. Глава государства отметил вклад сотрудников РТРС в интеграцию исторических регионов страны в единое информационное пространство РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием Российской телевизионной и радиовещательной сети. И конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в создание цифровой телесети в Донбассе и Новороссии, интеграцию наших исторических регионов в единое информационное пространство России, — заявил Путин.

По словам президента, во многом благодаря деятельности РТРС в России была создана крупнейшая в мире цифровая эфирная телерадиосеть, обеспечивающая качественное и бесперебойное вещание на всей территории страны с применением современных технологий. Путин также пожелал сотрудникам предприятия дальнейших успехов в работе.

Ранее в медиакомпании Союзного государства сообщили, что с 1 апреля начал вещание новый российско-белорусский канал «Союзный». Круглосуточный канал будет доступен в России и Белоруссии через кабельное и спутниковое телевидение.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

