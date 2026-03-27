Россия и Белоруссия запустят новый совместный телеканал С 1 апреля в России и Белоруссии начнет вещать канал «Союзный»

Новый российско-белорусский канал «Союзный» насчет вещание с 1 апреля, сообщили в медиакомпании Союзного государства. Круглосуточный канал будет доступен в России и Белоруссии через кабельное и спутниковое телевидение, на OTT-платформах, а также в интернете — на всех популярных ресурсах, включая VK, VK Видео, VK Clips, «Одноклассники» (OK), MAX, Telegram и другие площадки, передает ТАСС.

Запуск медиахолдинга и телеканала направлен на укрепление информационного взаимодействия между Москвой и Минском, говорится в сообщении. Также проект нацелен на развитие культурных и общественных связей двух стран.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили актуальные международные вопросы, а также дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия в различных областях. Главы государств акцентировали особое внимание на оперативной реализации договоренностей, достигнутых на Высшем госсовете Союзного государства.