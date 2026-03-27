27 марта 2026 в 14:06

Россия и Белоруссия запустят новый совместный телеканал

С 1 апреля в России и Белоруссии начнет вещать канал «Союзный»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый российско-белорусский канал «Союзный» насчет вещание с 1 апреля, сообщили в медиакомпании Союзного государства. Круглосуточный канал будет доступен в России и Белоруссии через кабельное и спутниковое телевидение, на OTT-платформах, а также в интернете — на всех популярных ресурсах, включая VK, VK Видео, VK Clips, «Одноклассники» (OK), MAX, Telegram и другие площадки, передает ТАСС.

Запуск медиахолдинга и телеканала направлен на укрепление информационного взаимодействия между Москвой и Минском, говорится в сообщении. Также проект нацелен на развитие культурных и общественных связей двух стран.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили актуальные международные вопросы, а также дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия в различных областях. Главы государств акцентировали особое внимание на оперативной реализации договоренностей, достигнутых на Высшем госсовете Союзного государства.

телевидение
каналы
Россия
Белоруссия
Союзное государство
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

