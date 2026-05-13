13 мая 2026 в 10:30

Забыла про батоны: готовлю домашний японский хлеб «Хоккайдо» — нежная волокнистая текстура и вкусный мякиш

Фото: D-NEWS.ru
Японский молочный хлеб «Хоккайдо» — это не просто дрожжевой хлеб или сдобная выпечка, а нежная волокнистая текстура и мякиш, который буквально тает во рту. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит мягкую, воздушную выпечку, но боится возиться с дрожжевым тестом. Никаких сложных техник — просто замесил, дал подойти и испек.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно нежный, волокнистый мякиш, который буквально тает во рту, с тонкой румяной корочкой и молочным ароматом. Хлеб получается высоким, пышным, с шелковистой текстурой, напоминающей облако. Он не черствеет несколько дней и идеален для тостов, сэндвичей или просто с маслом.

Японская технология с заварной основой делает его особенно мягким и долго сохраняющим свежесть. Готовится из доступных продуктов, а результат удивляет даже опытных пекарей.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл воды, 640 г муки (40 г в заварную основу, 600 г в тесто), 1 яйцо, 290 мл молока (260 мл в тесто, 30 мл для смазывания), 10 г соли, 60 г сахара, 50 г сливочного масла. Для заварной основы: смешайте 40 г муки, 200 мл воды и 30 г сахара, варите до загустения, остудите. В теплой смеси растворите оставшийся сахар, добавьте дрожжи. Всыпьте 600 г муки, соль, добавьте яйцо, молоко (260 мл) и растопленное масло. Замесите тесто. Дайте подойти 1–1,5 часа. Обомните, выложите в форму, дайте подойти еще 30 минут. Смажьте молоком. Выпекайте при 170 °C 35–40 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Сытный обед со шпинатом: 3 рецепта, про которые вы не знали
рецепты
завтраки
хлеб
выпечка
Мария Левицкая
