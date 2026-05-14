Выливаю 2 яйца на сковороду — и через 4 минуты подаю на завтрак вместо блинов яичные конвертики

Яичные конвертики — это гениально простой завтрак, который готовится быстрее блинов, но выглядит не менее эффектно.

Нежный яичный блинчик с хрустящей корочкой, внутри которого плавится сыр и ароматная колбаса с зеленью, — невероятная вкуснятина. Готовится на одной сковороде за 4 минуты.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 50 г твердого сыра, 50 г вареной колбасы, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: яйца взбейте с солью, перцем и мелко рубленой зеленью. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте яичную смесь, распределите по дну. Жарьте на среднем огне, пока низ не схватится.

Когда верх начнет застывать, посыпьте тертым сыром и натертой на крупной терке колбасой (или мелко нарезанной). Сверните края конвертом к центру, формируя квадрат. Переверните и жарьте еще 1-2 минуты до румяной корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать эти яичные конвертики. Несмотря на то что яичные блины не могут по вкусу заменить обычные, в сочетании с начинкой получилась обалденная вкуснятина на завтрак.

