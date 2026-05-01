То ли запеканка, то ли пирог — называйте как хотите: завтрак из лаваша, творога и кусочка сыра

Запеканка-пирог из лаваша, творога и помидоров — это сытное, нежное и очень простое блюдо, которое готовится из доступных продуктов.

Хрустящий лаваш, кремовый творог, сочные помидоры и заливка из молока с яйцом создают идеальное сочетание, напоминающее лазанью.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога, 2 помидора, 2 яйца, 200 мл молока, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень по желанию.

Как приготовить

Лаваш нарежьте на квадратики. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой лаваша, затем распределите половину творога (размятого вилкой), сверху — кружочки помидоров. Повторите слои: лаваш, творог, помидоры. Накройте последним слоем лаваша.

Яйца взбейте с молоком, солью и перцем, залейте пирог. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

