01 мая 2026 в 07:30

То ли запеканка, то ли пирог — называйте как хотите: завтрак из лаваша, творога и кусочка сыра

Фото: D-NEWS.ru
Запеканка-пирог из лаваша, творога и помидоров — это сытное, нежное и очень простое блюдо, которое готовится из доступных продуктов.

Хрустящий лаваш, кремовый творог, сочные помидоры и заливка из молока с яйцом создают идеальное сочетание, напоминающее лазанью.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога, 2 помидора, 2 яйца, 200 мл молока, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень по желанию.

Как приготовить

Лаваш нарежьте на квадратики. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой лаваша, затем распределите половину творога (размятого вилкой), сверху — кружочки помидоров. Повторите слои: лаваш, творог, помидоры. Накройте последним слоем лаваша.

Яйца взбейте с молоком, солью и перцем, залейте пирог. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как вместо глазуньи и сырников приготовить яичницу с творогом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
