21 апреля 2026 в 06:46

Вместо глазуньи и сырников жарю яичницу с творогом: этот завтрак будете готовить снова и снова

Фото: D-NEWS.ru
Яичница с творогом — это невероятно вкусное и простое блюдо, которое разнообразит завтраки. Готовится за 5 минут, а получается сытно и полезно.

Творог и яйца создают идеальное сочетание текстур: творог слегка поджаривается, давая приятную корочку, а яйца остаются мягкими.

Для приготовления понадобится: 200 г рассыпчатого творога (5–9%), 3–4 яйца, 30 г сливочного или растительного масла, соль, перец, 50 г твердого сыра (по желанию), зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: на сковороде разогрейте масло. Выложите творог и обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты, помешивая, до легкого золотистого цвета. Разбейте сверху яйца, стараясь не повредить желтки. Посолите, поперчите. Накройте крышкой и готовьте 3–5 минут до желаемой степени готовности яиц. При желании за минуту до готовности посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить сырные трубочки из лаваша — всего 2 ингредиента.

Проверено редакцией
рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
