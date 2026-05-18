Беру лаваш, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики готовы: сочнее и ароматнее чебуреков

Беру лаваш, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики готовы: сочнее и ароматнее чебуреков

Это гениально простой рецепт быстрой закуски для тех, кто любит сыр в хрустящей оболочке, но не хочет возиться с тестом и фритюром. Никакой раскатки — просто нарезал лаваш, выложил начинку, свернул и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные конвертики с золотистой корочкой и невероятно нежной, тягучей сырной начинкой внутри, с ароматом свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г твердого сыра, пучок укропа, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, растительное масло для жарки.

Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сыр, зелень и чеснок. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки. Сложите конвертиком, края смажьте взбитым яйцом. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте конвертики с двух сторон по 1–2 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти конвертики. Даже остывшими они остались вкусными. Кстати, вместо укропа можно взять кинзу — получится с кавказским акцентом. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.