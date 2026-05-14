Лаваш меняет правила игры — к завтраку готовлю эти гнезда! И сковороду мыть не надо

Лаваш меняет правила игры — к завтраку готовлю эти гнезда! И сковороду мыть не надо

Вы когда-нибудь пробовали запечь яйцо прямо в лаваше? Это не просто вкусно, это меняет правила игры. Тонкое тесто становится хрустящим, желток остается жидким, а сыр плавится в золотистую корочку. Весь фокус в том, чтобы сначала дать основе схватиться в духовке, а только потом заливать яйцо. Так вы получаете идеальную текстуру без риска, что начинка вытечет.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 4 куриных яйца, 100 г твердого сыра, 20 г сливочного масла, 0,5 ч. л. соли, черный перец по вкусу, пучок зелени (укроп или петрушка).

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Лаваш разрезаю на квадраты под размер формы (у меня 4 штуки). Форму смазываю маслом, выкладываю лаваш краями вверх, чтобы получились «гнезда».

Отправляю в духовку на 5 минут — лаваш должен подсохнуть и затвердеть. Достаю, в каждое гнездо аккуратно разбиваю яйцо, стараясь не повредить желток. Солю, перчу.

Сыр тру на крупной терке, посыпаю поверх яиц. Возвращаю в духовку на 10 минут. Слежу, чтобы желток остался жидким (или чуть дольше, если любите пропеченный).

Зелень рублю, посыпаю готовые порции. Подаю горячими, прямо в форме или переложив на тарелки.