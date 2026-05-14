День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 10:02

Лаваш меняет правила игры — к завтраку готовлю эти гнезда! И сковороду мыть не надо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вы когда-нибудь пробовали запечь яйцо прямо в лаваше? Это не просто вкусно, это меняет правила игры. Тонкое тесто становится хрустящим, желток остается жидким, а сыр плавится в золотистую корочку. Весь фокус в том, чтобы сначала дать основе схватиться в духовке, а только потом заливать яйцо. Так вы получаете идеальную текстуру без риска, что начинка вытечет.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 4 куриных яйца, 100 г твердого сыра, 20 г сливочного масла, 0,5 ч. л. соли, черный перец по вкусу, пучок зелени (укроп или петрушка).

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Лаваш разрезаю на квадраты под размер формы (у меня 4 штуки). Форму смазываю маслом, выкладываю лаваш краями вверх, чтобы получились «гнезда».

Отправляю в духовку на 5 минут — лаваш должен подсохнуть и затвердеть. Достаю, в каждое гнездо аккуратно разбиваю яйцо, стараясь не повредить желток. Солю, перчу.

Сыр тру на крупной терке, посыпаю поверх яиц. Возвращаю в духовку на 10 минут. Слежу, чтобы желток остался жидким (или чуть дольше, если любите пропеченный).

Зелень рублю, посыпаю готовые порции. Подаю горячими, прямо в форме или переложив на тарелки.

Проверено редакцией
Читайте также
Свыше 30 тыс. специалистов отправили заявки на VII чемпионат «АртМастерс»
Общество
Свыше 30 тыс. специалистов отправили заявки на VII чемпионат «АртМастерс»
«Царица стола»: назван продукт, полезный почти для всего организма
Здоровье/красота
«Царица стола»: назван продукт, полезный почти для всего организма
Диетолог назвала неочевидные преимущества острой пищи
Здоровье/красота
Диетолог назвала неочевидные преимущества острой пищи
Шакшуку готовлю теперь только так — пашот-версия для королевского завтрака
Общество
Шакшуку готовлю теперь только так — пашот-версия для королевского завтрака
Без муки и масла: берем 2 яйца и овсянку, жарим лепёшку на завтрак — сытно, быстро и полезно
Общество
Без муки и масла: берем 2 яйца и овсянку, жарим лепёшку на завтрак — сытно, быстро и полезно
Общество
рецепты
еда
яйца
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Британия захватила корабль у берегов ОАЭ
Психотерапевт дала советы, как правильно привлечь детей к дачным работам
Кеша из «Усатого няня» попал в больницу
Гинеколог объяснила, зачем детям нужны профилактические осмотры
Российские бойцы застали врасплох украинских военных во время зачистки
Появилась новая информация по делу об убийстве экс-мэра Самары
Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом
«Ложное чувство превосходства»: в Иране призвали проучить Запад
Подсчитано, сколько раз Медведев оскорбил Зеленского в новом посте
В «Острове Мечты» завершили сборку самой длинной катальной горы в России
В «Ростехе» раскрыли главное преимущество отечественных дронов
Составлен чек-лист по противодействию мошенникам
Невролог перечислил главные факторы, разрушающие здоровье после 30 лет
В Госдуме предложили новый способ борьбы со спам-звонками
В ФСБ раскрыли подробности работы украинского шпиона в Крыму
В суд поступило дело о растрате при строительстве ЖК в Якутии
Украинские бойцы по глупости выдали свои координаты ВС России под Харьковом
Уехавший из России Прусикин закрыл последнее ИП
Бастрыкин взялся за дело о пожаре на Вернисажной улице в Москве
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.