14 мая 2026 в 10:49

«Такой кадр красоты был бы»: раскрыты подробности ареста Ермака

Депутат Железняк: Ермака арестовали в коридоре суда

Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который проходит подозреваемым по делу о легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей), был арестован не в зале суда, а в коридоре, рассказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он с иронией отметил, что из-за этого общественность лишилась красивых кадров.

Ермак взят под стражу. Правда, не в зале суда, а в коридоре. Обидно, такой кадр красоты был бы, — написал Железняк.

Ранее Ермак заявил во время суда, что друзья и знакомые могут внести за него залог в $3,1 млн (227 млн рублей). Он добавил, что указанная сумма для него «неподъемна».

До этого Ермак заявил, что обвинения в коррупции, выдвинутые против него, абсолютно безосновательны. Он связал происходящее с оказанием давления на следствие. Ермак также отметил, что с ноября прошлого года, когда у него впервые прошли обыски, ситуация не изменилась.

