14 мая 2026 в 07:54

Шакшуку готовлю теперь только так — пашот-версия для королевского завтрака

Фото: D-NEWS.ru
Шакшука — блюдо демократичное, но если вы хотите подать его как в модном ресторане, яйца должны быть «королевскими» — пашот. И чтобы не тратить время на две кастрюли, используйте лайфхак с пищевой пленкой.

Что понадобится

луковица, 2 зубчика чеснока, сладкий перец, 400 г консервированных резаных томатов, 3 ст. л. оливкового масла, 4 яйца, 1 ч. л. сливочного масла, соль, черный перец, свежая зелень (петрушка или кинза), соус табаско по желанию.

Как я готовлю

Лук и чеснок мелко режу, перец — соломкой. В сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю овощи 5 минут до мягкости. Добавляю томаты, солю, перчу, тушу под крышкой 7-8 минут.

Ставлю кипятиться 1 л воды. Пиалу застилаю пленкой, смазываю маслом, выпускаю яйцо, завязываю мешочек. Повторяю для каждого яйца. Опускаю в кипяток, варю 4 минуты.

Готовые пашоты разрезаю ножницами, выкладываю в соус. Прогреваю 30 секунд, снимаю с огня, посыпаю зеленью. Подаю с табаско.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
