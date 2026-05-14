Шакшуку готовлю теперь только так — пашот-версия для королевского завтрака

Шакшука — блюдо демократичное, но если вы хотите подать его как в модном ресторане, яйца должны быть «королевскими» — пашот. И чтобы не тратить время на две кастрюли, используйте лайфхак с пищевой пленкой.
Что понадобится
луковица, 2 зубчика чеснока, сладкий перец, 400 г консервированных резаных томатов, 3 ст. л. оливкового масла, 4 яйца, 1 ч. л. сливочного масла, соль, черный перец, свежая зелень (петрушка или кинза), соус табаско по желанию.
Как я готовлю
Лук и чеснок мелко режу, перец — соломкой. В сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю овощи 5 минут до мягкости. Добавляю томаты, солю, перчу, тушу под крышкой 7-8 минут.
Ставлю кипятиться 1 л воды. Пиалу застилаю пленкой, смазываю маслом, выпускаю яйцо, завязываю мешочек. Повторяю для каждого яйца. Опускаю в кипяток, варю 4 минуты.
Готовые пашоты разрезаю ножницами, выкладываю в соус. Прогреваю 30 секунд, снимаю с огня, посыпаю зеленью. Подаю с табаско.
