«Урод, ворюга и наркоман»: Медведев о нежелании Запада убирать Зеленского Медведев: Зеленского не снимут с должности даже после информатак Запада

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале усомнился в том, что президента Украины Владимира Зеленского сместят с должности даже после информационной атаки от Запада. По его словам, пока у представителей ЕС нет нужной кандидатуры на это место.

Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле: иных уж нет, а те далече, — написал Медведев.

