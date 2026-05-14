Охранника Трампа с оружием не пустили в китайский храм

Агента Секретной службы США с оружием не впустили в Храм Неба в Китае

Во время визита президента США Дональда Трампа в КНР китайская служба безопасности отказалась пропустить вооруженного агента Секретной службы, сопровождавшего американских журналистов, сообщил пресс-пул Белого дома. Из-за спора между представителями двух стран вход журналистов в храмовый комплекс «Тяньтань» задержался почти на полчаса.

Вход [журналистов президентского] пула в храмовый комплекс задержался почти на полчаса из-за длительной и все более напряженной дискуссии между американскими и китайскими официальными лицами после того, как китайская служба безопасности отказалась пропустить сопровождавшего пул агента Секретной службы на территорию храма с оружием, — говорится в сообщении.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о завершении встречи лидера КНР Си Цзиньпина с Трампом. Переговоры продолжались более двух часов. Главы двух стран встретились в пекинском Доме народных собраний.

Трамп указал, что двусторонние отношения между США и Китаем станут лучше, чем когда-либо. По его словам, обе стороны предпринимают попытки для укрепления связи. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что конфронтация между Пекином и Вашингтоном нанесет ущерб обеим сторонам. Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями они могли бы выступить в роли надежных капитанов для большого корабля отношений КНР и США.