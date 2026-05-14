Москвичам рассказали, когда в столицу придет летняя погода Синоптик Макарова: июньское тепло придет в Москву в ближайшее время

Потепление в Московском регионе в ближайшие дни превысит климатическую норму на 4–7 градусов и по своим показателям приблизится к середине июня, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Синоптики прогнозируют значительные температурные аномалии на протяжении всей второй половины недели, когда среднесуточные значения достигнут 17–18 градусов тепла.

Среднесуточная температура прогнозируется с высокой аномалией, то есть около четырех градусов у нас получается аномалия на 14, 15 и 16-е, шесть градусов на 17-е и порядка семи градусов на 18-е, — сказала она.

Ранее Макарова отметила, что на территории Московской области фиксируется планомерное повышение температурных показателей воздуха. По словам специалиста, подобные изменения благоприятно сказываются на садовых культурах, позволяя дачникам не беспокоиться за будущий урожай.

Кроме того, эколог Илья Рыбальченко рассказал, что в конце мая на территории Москвы и Подмосковья прогнозируется появление огромного числа комаров. По утверждению специалиста, массовому выходу кровососущих насекомых способствуют комфортные климатические факторы.