Экс-чиновник на Камчатке получил срок за махинации с землей

Бывшего вице-мэра на Камчатке осудили за хищение земель

Бывший заместитель главы администрации Елизовского городского поселения на Камчатке признан виновным в коррупции, получении взяток и хищении муниципальных земель, сообщило региональное управление СК России. Суд назначил ему семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в период с 2022 по 2024 год глава администрации Елизовского городского поселения, его заместитель, а также руководители управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений и Контрольно-счетной палаты организовали группу для незаконного отчуждения муниципальных земель в пользу третьих лиц. К схеме также был привлечен индивидуальный предприниматель.

Для сокрытия противоправной деятельности участкам присваивался фиктивный вид разрешенного использования — «ведение огородничества», что позволяло существенно занижать их выкупную стоимость. Следствие установило, что таким образом были незаконно отчуждены 69 земельных участков.

После оформления земли продавались по цене, рассчитанной для участков под огородничество. Затем их переводили в категорию «для индивидуального жилищного строительства» и реализовывали уже по рыночной стоимости. Ущерб бюджету РФ превысил 199 млн рублей.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что силовики завершили расследование уголовного дела о хищении и легализации 8 млрд рублей, выделенных на строительство Центра гимнастики в Сочи. По ее словам, имущество фигурантов на сумму 2,5 млрд рублей арестовано.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

