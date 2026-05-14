Стало известно об ударе по ремонтирующему американские F-16 заводу ВСУ Подпольщик Лебедев заявил об ударе по заводу в Жулянах, где ремонтируют F-16

По авиаремонтному заводу в киевском пригороде Жуляны был нанесен удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. На этом предприятии ремонтируются американские истребители F-16, которые использует украинская армия, отметил он. Кроме того, там расположено производство беспилотных летательных аппаратов, добавил Лебедев.

Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16, — заявил собеседник агентства.

Ранее Лебедев информировал, что в Харьковской области нанесены удары по ангару с реактивными системами залпового огня и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. По его данным, атаки на эти объекты были совершены из РСЗО на участке между населенными пунктами Липцы и Циркуны.

Помимо этого, по словам Лебедева, российские военные нанесли удар по складу, где хранились украинские беспилотники. Атака произошла в Черниговской области. Под обстрел попало складское помещение в районе поселка Репки. Минобороны РФ эти данные не комментировало.