Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом

Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом Подпольщик Лебедев: ангар и склад ВСУ попали под обстрел в Харьковской области

Удары по ангару с РСЗО и складу мин Вооруженных сил Украины зафиксированы в Харьковской области, написал в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, объекты были атакованы из реактивных систем залпового огня на участке Липцы — Циркуны. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Склад с минами и снарядами — это база обеспечения, а подразделение дроноводов — это уже элемент современной тактической разведки и ударной работы, — говорится в посте.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по оборонному предприятию в Полтавской области. По его словам, завод изготавливал навигационные приборы и современные системы связи для украинских беспилотников и ракет. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254,