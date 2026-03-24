Стало известно об уничтожении военного предприятия ВСУ в Полтаве ВС России атаковали завод по производству дронов в Полтавской области

Российские войска нанесли удар по оборонному предприятию в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, завод изготавливал навигационные приборы и современные системы связи для украинских беспилотников и ракет. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Он уточнил, что противник также использовал заброшенные цеха объекта в качестве складов с боеприпасами и пунктов временной дислокации военнослужащих. Последствия прилета оказались катастрофическими из-за вторичной детонации хранившейся на территории завода военной продукции. Очевидцы зафиксировали работу многочисленных экипажей скорой помощи, которые в течение нескольких часов прибывали к охваченному огнем предприятию.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли массированный ночной удар по объектам ВПК Украины. Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.