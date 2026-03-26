Российские военные разгромили склад БПЛА ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по складу с украинскими беспилотниками в Черниговской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его информации, под удар попало складское помещение в районе населенного пункта Репки. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Черниговская область. <...> Репки — 13:56 — прилет по складскому помещению с БПЛА, — написал он.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России в ночь на 26 марта нанесли удар по маршруту доставки военных грузов для Вооруженных сил Украины в Одесской области. По его информации, под удар попала паромная переправа в районе города Вилково.

До этого подпольщик информировал, что российские войска нанесли удар по оборонному предприятию в Полтавской области. По его словам, завод изготавливал навигационные приборы и современные системы связи для украинских беспилотников и ракет. В российском военном ведомстве эту информацию также не комментировали.