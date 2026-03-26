Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 09:45

ВС России разнесли маршрут доставки военных грузов для ВСУ из Европы

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по логистическому маршруту ВСУ под Одессой

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска в ночь на 26 марта нанесли удар по маршруту доставки военных грузов для Вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его информации, под удар попала паромная переправа в районе города Вилково. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Килия/Вилково — 01:43 — по паромной переправе, через которую постоянно из Румынии везут военные грузы, — написал он.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по оборонному предприятию в Полтавской области. По его словам, завод изготавливал навигационные приборы и современные системы связи для украинских беспилотников и ракет. МО РФ эту информацию также не комментировало.

До этого подпольщик информировал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.