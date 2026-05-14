Продавца детского нижнего белья заподозрили в педофилии

В Москве задержали 44-летнего предпринимателя, торгующего нижним детским бельем, сообщает MK.RU. Его подозревают в совершении насильственных действий в отношении 13-летнего школьника. По данным следствия, взрослый встречался с ребенком более двух лет и платил ему деньги.

Как стало известно изданию, знакомство состоялось в бассейне фитнес-клуба на юго-востоке столицы, где мальчик занимался вместе с родителями. Мужчина разговорился с ребенком, представился продавцом белья для детей и предложил матери подростка организовать рекламную фотосессию с ее сыном. Женщина согласилась. Известно, что подозреваемый сам является многодетным отцом — вместе с супругой он воспитывает троих детей, двое из которых уже достигли совершеннолетия. Мать школьника присутствовала на двух съемках и тогда не заметила ничего необычного.

Однако, как установили следователи, вскоре мужчина обменялся с ребенком номерами телефонов и начал присылать ему непристойные предложения, обещая 4 тыс. рублей за каждую встречу. Подросток тайком от родителей согласился. Подозреваемый даже оформил на имя школьника банковскую карту.

Общение продолжалось более двух лет. Встречались они преимущественно в салоне автомобиля взрослого, иногда — в раздевалке того же фитнес-клуба. У мальчика стали появляться крупные суммы денег, которые он тратил на еду и электронику. Кроме того, он иногда без объяснения причин задерживался после занятий.

В конце концов мать заметила, что у сына постоянно есть наличные, и потребовала объяснений. После этого подозреваемого задержали. Свою вину он не признал. Родственники мужчины, которые раньше не замечали у него повышенного интереса к детям, считают, что его оговорили. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил задержанного под арест.

