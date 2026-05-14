На Западе заговорили о фатальной ошибке Зеленского Spiegel: молчание на фоне коррупционного скандала очень опасно для Зеленского

Тишина, которую хранит президент Украины Владимир Зеленский после удара по его репутации в связи с антикоррупционным скандалом, стала крайне тревожным сигналом и может обернуться для него катастрофой, пишет немецкая газета Spiegel. Выбранная политиком стратегия отмалчиваться, по мнению автора статьи, не решает проблемы массового общественного возмущения.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что после череды коррупционных скандалов на Украине Зеленскому не стоит просить у Европейского союза новые кредиты. Главе государства лучше обратиться к своему давнему товарищу, беглому бизнесмену Тимуру Миндичу, считает он.

До этого глава РФПИ отмечал, что происходящее вокруг команды Зеленского напоминает «охоту на ведьм». Так он прокомментировал сообщения ирландского журналиста Чея Боуза о том, что экс-глава офиса президента Андрей Ермак обращался к гадалке, чтобы навести порчу.