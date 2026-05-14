14 мая 2026 в 07:06

Подсчитано, как изменилась пенсия работающих россиян за год

За год средний размер пенсии у работающих россиян увеличился на 2,6 тыс. рублей, следует из статистических данных, проанализированных ТАСС. В апреле 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23,6 тыс. рублей.

Годом ранее эта сумма составляла 21 тыс. рублей. В настоящее время средний уровень пенсионного обеспечения по стране в апреле достиг 25,3 тыс. рублей.

Доцент Игорь Балынин заявлял, что мужчины 1962 года рождения (64 года) и женщины 1967 года рождения (59 лет) смогут выйти на пенсию в 2026 году. Сейчас продолжается переходный период по корректировке пенсионного возраста, отметил он.

До этого профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что работающие пенсионеры в августе 2026 года могут рассчитывать на прибавку к пенсии максимум в три балла индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Это ограничение установлено законом для ежегодного перерасчета.

В свое время Финогенова заявляла, что в июне в России повысят пенсии для ряда категорий, включая тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Перерасчет коснется пенсионеров с инвалидностью I группы, а также тех, кто уволился или имеет иждивенцев.

