ВСУ напали на мирных жителей ДНР при эвакуации Беженец Бондарь рассказал, что ВСУ атаковали жителей Родинского при эвакуации

Украинские беспилотники совершили массовую атаку на мирных граждан в момент их эвакуации из населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь. По его словам, происходящее разворачивалось в пасхальный день, когда люди пешком небольшими группами направлялись в сторону Лиманской шахты.

Летит дрон, вижу — украинский, на поселке их миллион раз видел, — сообщил беженец.

Он рассказал, что один из аппаратов начал преследовать именно его. Мужчине пришлось прятаться за огромным тополем.

Позже, по его словам, появились еще два беспилотника с закрепленными боеприпасами. Беженец попытался укрыться возле старых елей у здания химлаборатории.

Бегал вокруг елок, а дроны кружили надо мной, — сообщил он.

Затем возник неизвестный мужчина, после чего дроны атаковали уже его. Родинское было освобождено силами 9-й мотострелковой бригады в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Сумах прямо у остановки общественного транспорта в руках у неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Предположительно, речь идет о гранте.