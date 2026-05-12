Финансист ответил, кто в этом году выйдет на пенсию

12 мая 2026 в 16:12

Финансист Балынин: в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 64 лет и женщины 59 лет

В 2026 году выйти на пенсию смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, которым исполнилось 64 года и 59 лет соответственно, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что сейчас продолжается период корректировки пенсионного возраста.

Так, например, в 2024 году страховая пенсия назначалась женщинам 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года), в 2026 году — женщинам 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (в 64 года), в 2028 году — женщинам 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчинам 1963 года рождения (в 65 лет), — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что мужчины, имеющие 42 года страхового стажа, и женщины со стажем 37 лет могут выйти на страховую пенсию по старости на два года раньше обычного. По его словам, также в 2025 и 2027 годах никто не сможет получить страховую пенсию на общих основаниях.

Ранее профессор РЭУ Юлия Финогенова рассказала, что в июне в России повысят пенсии для ряда категорий граждан, включая тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Перерасчет также затронет пенсионеров с инвалидностью I группы и тех, кто уволился или имеет иждивенцев, добавила она.

