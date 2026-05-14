14 мая 2026 в 07:05

Врач раскрыла нюанс диагностики диабета после 70 лет

Врач Ревкова: после 70 лет диабет может маскироваться под усталость

Сахарный диабет после 70 лет может протекать атипично и маскироваться под обычную усталость, заявила NEWS.ru терапевт Красногорской больницы Елена Ревкова. По ее словам, пожилым пациентам особенно важно не только проверять уровень глюкозы, но и сдавать специфический анализ на наличие белка в моче.

Как правильно проверять уровень глюкозы в крови людям старше 70 лет? Гликированный гемоглобин показывает усредненный уровень сахара за три месяца и позволяет вовремя заподозрить скрытый диабет или преддиабет. При этом следует отметить, что это заболевание у людей старше 70 лет нередко протекает атипично и маскируется под усталость. Таким пациентам особенно важно сдавать анализ на наличие белка в моче — микроальбуминурия, которая является предвестником инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Его появление на ранней стадии говорит о поражении почек и сосудов еще до ухудшения анализов крови, — пояснила Ревкова.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко заявил, что после 40–45 лет рекомендуется сдавать анализы на ферменты печени и уровень глюкозы в крови. По его словам, женщинам в этом возрасте следует обследовать щитовидную железу.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
