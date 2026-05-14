Косметолог развеяла популярные мифы о лазерной липосакции

Косметолог Балакеримова: липосакция не поможет полностью избавиться от целлюлита

Лазерная липосакция не является эффективным методом для полного устранения целлюлита, заявила NEWS.ru косметолог Зухра Балакеримова. По ее словам, одной этой процедуры недостаточно без изменения образа жизни и комплексного подхода к внешнему виду.

Лазерная липосакция — это инновационный способ коррекции силуэта, который позволяет эффективно устранять жировые отложения с помощью лазерного воздействия. Несмотря на популярность метода, вокруг него существует множество заблуждений, которые стоит развеять, чтобы иметь полное представление о процедуре. Во-первых, невозможно полностью избавиться от целлюлита только с помощью липосакции. Для достижения наилучших результатов рекомендуется комплексный подход, включающий дополнительные процедуры и коррекцию образа жизни, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что липосакция не используется для общего похудения. По словам специалиста, данная процедура предназначена для устранения жировых отложений в определенных местах, где их сложно уменьшить при помощи диеты или физических нагрузок.

Хотя лазерная липосакция проводится под местной анестезией и считается менее травматичной по сравнению с традиционной липосакцией, она все же относится к хирургическим вмешательствам. После процедуры могут появиться небольшие болезненные ощущения, отеки и синяки. Восстановительный период обычно длится от нескольких дней до двух недель, в течение которых рекомендуется носить компрессионное белье и ограничивать физическую активность, — добавила Балакеримова.

Она заключила, что первичные изменения в объемах тела после лазерной липосакции заметны сразу, но окончательный результат проявляется постепенно. По словам косметолога, полное восстановление кожи и уменьшение отеков занимает несколько недель, после чего контуры тела становятся более четкими и выраженными.

Ранее косметолог Наталья Ряховская предупредила, что применение кислотного тонера, не соответствующего типу кожи, может вызвать ожоги. Она посоветовала начинать с продуктов, имеющих нейтральный или слегка кислый pH, чтобы минимизировать риск негативных последствий.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
