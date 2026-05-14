Косметолог развеяла популярные мифы о лазерной липосакции

Лазерная липосакция не является эффективным методом для полного устранения целлюлита, заявила NEWS.ru косметолог Зухра Балакеримова. По ее словам, одной этой процедуры недостаточно без изменения образа жизни и комплексного подхода к внешнему виду.

Лазерная липосакция — это инновационный способ коррекции силуэта, который позволяет эффективно устранять жировые отложения с помощью лазерного воздействия. Несмотря на популярность метода, вокруг него существует множество заблуждений, которые стоит развеять, чтобы иметь полное представление о процедуре. Во-первых, невозможно полностью избавиться от целлюлита только с помощью липосакции. Для достижения наилучших результатов рекомендуется комплексный подход, включающий дополнительные процедуры и коррекцию образа жизни, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что липосакция не используется для общего похудения. По словам специалиста, данная процедура предназначена для устранения жировых отложений в определенных местах, где их сложно уменьшить при помощи диеты или физических нагрузок.

Хотя лазерная липосакция проводится под местной анестезией и считается менее травматичной по сравнению с традиционной липосакцией, она все же относится к хирургическим вмешательствам. После процедуры могут появиться небольшие болезненные ощущения, отеки и синяки. Восстановительный период обычно длится от нескольких дней до двух недель, в течение которых рекомендуется носить компрессионное белье и ограничивать физическую активность, — добавила Балакеримова.

Она заключила, что первичные изменения в объемах тела после лазерной липосакции заметны сразу, но окончательный результат проявляется постепенно. По словам косметолога, полное восстановление кожи и уменьшение отеков занимает несколько недель, после чего контуры тела становятся более четкими и выраженными.

