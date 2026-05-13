Яичные конвертики с грибной начинкой: ужин для тех, кто худеет к лету — рецепт с КБЖУ

Яичные конвертики с грибной начинкой — это легкий, безумно вкусный и низкокалорийный ужин для тех, кто худеет к лету. Нежные блинчики с ароматными грибами в сливочном креме — невероятное сочетание.

КБЖУ на 100 г: примерно 120 ккал, белки — 12 г, жиры — 7 г, углеводы — 2 г.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 200 г шампиньонов, 100 г сливочно-творожного сыра, соль, перец, зелень, растительное масло.

Рецепт: яйца взбейте с солью и перцем. На разогретой сковороде с маслом пожарьте тонкие яичные блинчики. Грибы нарежьте пластинками, обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите. Добавьте сливочно-творожный сыр и рубленую зелень, прогрейте 2 минуты. На каждый яичный блинчик выложите начинку, заверните конвертиком. Подавайте теплыми.

Дарья Иванова
