Не тушите и не жарьте куриную грудку, из нее можно приготовить блюдо интереснее: рулетики на ужин

Куриные рулетики с плавленым сыром — это нежное, сочное и ароматное блюдо, которое удивит вас своей простотой и изысканным вкусом.

Отбитое куриное филе, пропитанное специями, с тягучей сырной начинкой внутри, в хрустящей панировочной корочке, тает во рту.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 200 г плавленого сыра (в брикете или ломтиками), соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 100 г панировочных сухарей.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на пласты, отбейте до толщины 0,5–0,7 см. Выложите на пищевую пленку внахлест, формируя прямоугольник. Посыпьте специями. Сверху равномерно распределите плавленый сыр (если в брикете — натрите на терке, если ломтиками — выложите встык). Плотно сверните рулет, заворачивая в пленку, как конфету. Уберите в морозилку на 1 час.

Достаньте рулет, снимите пленку, нарежьте порционными кусочками толщиной 2–3 см. Каждый кусочек обваляйте в панировочных сухарях, выложите на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

