Ужин без заморочек: просто сворачиваю мясо по спирали, запекаю 20 минут и подаю свиные рулетики

Ужин без заморочек: просто сворачиваю мясо по спирали, запекаю 20 минут и подаю свиные рулетики

Свиные рулетики с беконом на шпажках — это сытный, сочный ужин без заморочек, который готовится в духовке за 20 минут.

Нежная свиная вырезка, завернутая в ароматный бекон, запекается до румяной корочки, оставаясь мягкой и сочной внутри. Бекон не дает мясу пересохнуть и добавляет пикантный вкус.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки, 150 г бекона (тонкими ломтиками), соль, перец, паприка, сушеный чеснок, деревянные шпажки.

Рецепт: вырезку нарежьте вдоль на длинные полоски толщиной 1–1,5 см, слегка отбейте. Посыпьте солью, перцем, паприкой и чесноком. На каждую полоску мяса выложите полоску бекона.

Плотно сверните рулетиком. Наденьте рулетики на шпажки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав свиные рулетики по этому рецепту, обратила внимание, что они готовятся так же быстро, как с курицей, однако в отличие от грудки получаются суперсочными.

Ранее стало известно, как приготовить курицу по-домашнему под нежной шубой.