Травма ребенка в Махачкале обернулась арестом воспитателей детсада

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в детсаду Махачкалы

Уголовное дело о халатности и предоставлении опасных услуг было возбуждено после задержания троих работников детского сада в Махачкале, где ребенок получил серьезную травму стопы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану. Двое представителей дошкольного учреждения по решению суда уже отправлены в следственный изолятор.

В настоящее время сотрудники дошкольного учреждения задержаны. В отношении двоих сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее в одном из детских садов Махачкалы двухлетний ребенок лишился пальца на ноге в результате инцидента, произошедшего в утреннее время 8 мая. Персонал дошкольного учреждения проявил халатность, не вызвав своевременно бригаду скорой помощи и скрыв случившееся от родителей во время передачи девочки в конце дня.

Кроме того, в московском детском саду произошел инцидент с участием воспитанницы. Во время нахождения на веранде в Никоновском переулке ребенок упал и получил открытый перелом челюсти. Семья травмированной утверждает, что находившийся рядом педагог скрыла истинный масштаб повреждений.

