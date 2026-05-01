В Москве воспитатель детсада скрывала тяжелую травму ребенка от родителей

В московском детском саду № 1387 Управления делами Президента РФ произошел шокирующий инцидент с участием воспитанницы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Во время прогулки в Никоновском переулке девочка упала на веранде и получила открытый перелом челюсти. В момент происшествия дети находились на площадке без присмотра взрослых.

Родители пострадавшей утверждают, что воспитатель Татьяна Врублевская ввела их в заблуждение, назвав серьезную травму обычной «царапиной». Сотрудница детского сада в течение часа не вызывала скорую помощь и не сообщала семье о случившемся, пока ребенок мучился от боли.

Вместо того, чтобы вызвать скорую она таскала нашу дочь по всей площадке, а потом оставила одну сидеть в медкабинете, — возмутились представители пострадавшей стороны.

Прибывшие в сад родители обнаружили ребенка в крови и немедленно настояли на госпитализации, после чего девочку прооперировали под общим наркозом. Семья уже подала заявление в полицию с требованием привлечь сотрудников учреждения к уголовной ответственности за халатность.

