01 мая 2026 в 14:48

В Москве воспитатель детсада скрывала тяжелую травму ребенка от родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском детском саду № 1387 Управления делами Президента РФ произошел шокирующий инцидент с участием воспитанницы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Во время прогулки в Никоновском переулке девочка упала на веранде и получила открытый перелом челюсти. В момент происшествия дети находились на площадке без присмотра взрослых.

Родители пострадавшей утверждают, что воспитатель Татьяна Врублевская ввела их в заблуждение, назвав серьезную травму обычной «царапиной». Сотрудница детского сада в течение часа не вызывала скорую помощь и не сообщала семье о случившемся, пока ребенок мучился от боли.

Вместо того, чтобы вызвать скорую она таскала нашу дочь по всей площадке, а потом оставила одну сидеть в медкабинете, — возмутились представители пострадавшей стороны.

Прибывшие в сад родители обнаружили ребенка в крови и немедленно настояли на госпитализации, после чего девочку прооперировали под общим наркозом. Семья уже подала заявление в полицию с требованием привлечь сотрудников учреждения к уголовной ответственности за халатность.

Ранее в Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме близ деревни Пирогово из-за недосмотра брата. В семье воспитывалось трое детей, двое из которых, младшие, страдали неврологическим расстройством. Обычно за ними ухаживала мать, но в этот день она находилась в роддоме.

Москва
травмы
детские сады
дети
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
