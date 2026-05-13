13 мая 2026 в 19:30

ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

Собянин: сбит один БПЛА, летевший на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбит один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, который летел в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Всего за утро среды, 13 мая, было перехвачено три дрона на подлете к столице.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. В частности, дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

Также в пресс-службе воздушных гаваней сообщили, что 13 мая восемь самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Внуково и Домодедово из-за введенных ограничений по безопасности. Во Внуково речь идет о семи рейсах — из Стамбула, Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Из Домодедово один борт направили в Жуковский.

