Нарколог рассказал, сколько убийств в РФ совершается в состоянии опьянения Нарколог Шуров: около 50% убийств в России совершается выпившими людьми

Алкоголь делает человека непредсказуемо агрессивным, поэтому с незнакомыми людьми опасно выпивать, предупредил в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, примерно половина убийств в стране происходит именно в состоянии опьянения, и яркий пример — недавняя трагедия в Курске, где женщина после совместного распития ударила знакомого ножом в живот.

Любой человек под воздействием алкоголя опасен и может стать агрессивным. Предсказать поведение пьяного обиженного человека никак нельзя. У нас около 50% убийств в стране совершаются выпившими людьми. Недавно в Курске случайные знакомые выпивали, женщина взяла нож и воткнула мужчине в живот, — сказал Шуров.

По его словам, алкоголь растормаживает психику, из-за чего человек может стать крайне агрессивным и непредсказуемым. Особенно опасно выпивать с незнакомцами и оскорблять их во время застолья, отметил нарколог.

Ранее сообщалось, что вылечить депрессию можно при помощи антидепрессантов и психотерапии. Человек в таком состоянии замыкается в себе и теряет интерес к привычным занятиям. Для назначения препаратов необходимо обратиться к психиатру.