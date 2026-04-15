Нарколог рассказал, как вылечить депрессию

Вылечить депрессию можно при помощи антидепрессантов и психотерапии, заявил в беседе с NEWS.ru нарколог и психиатр Василий Шуров. Однако, по его словам, перед приемом препаратов необходимо обратиться к врачу. В случае каждого конкретного пациента он составит индивидуальную программу лечения.

Нужно обратиться к психиатру, чтобы он прописал антидепрессанты. Они быстро дадут результат. Также поможет психотерапия. Такое лечение может длиться, к примеру, месяц. Но каждый раз это очень индивидуально, — сообщил Шуров.

Он напомнил, что нельзя обесценивать чувства человека в депрессии, утверждая, что он сам все себе придумал. Врач заметил, что человек в тяжелой депрессии замыкается в себе, теряет интерес к привычным занятиям, его ничего не интересует и не радует. По его словам, длиться подобное состояние может годами.

Ранее Шуров рассказывал, что принимать антидепрессанты без назначения врача не следует. От этого у человека могут развиться лишь побочные эффекты: ухудшение состояния, нарушение функций внутренних органов и так далее.