Число людей с психическими расстройствами выросло на 95% по всему миру CNN: почти 1,2 млрд человек в мире страдают психическими расстройствами

Почти 1,2 млрд человек по всему миру страдают психическими расстройствами, что на 95% больше, чем в 1990 году, передает CNN со ссылкой на исследование. По словам ученых, число таких людей продолжает расти. Сильнее всего увеличились показатели тревожности (на 158%) и депрессии (на 131%).

Кроме того, выросло количество случаев шизофрении, биполярного расстройства, анорексии и булимии. Исследователи отметили, что чаще всего психическими расстройствами страдают люди в возрасте от 15 до 39 лет. На сегодняшний день население планеты составляет свыше 8 млрд человек.

Ранее психотерапевт Татьяна Потапова заявила, что тревожные и постстрессовые расстройства, а также депрессия нередко приводят к перееданию и ожирению. Она объяснила, что люди с ментальными расстройствами, как правило, пытаются заглушить эмоциональную боль и стресс с помощью пищи.

До этого стало известно, что скрытая депрессия чревата развитием сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваний. Помимо всего прочего, это состояние также повышает риск проблем с ЖКТ и аллергий.