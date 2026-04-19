В России наркоманам и больным шизофренией запретили работать в одной сфере

В России наркоманам и больным шизофренией запретили работать в одной сфере Минздрав запретил россиянам с шизофренией и алкоголизмом работать охранниками

Минздрав России утвердил список заболеваний, при наличии которых граждан не будут принимать на работу в охранные структуры, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства. Документ включает 65 наименований болезней, среди которых в том числе шизофрения и алкоголизм.

При этом 62 из них относятся к категории психических расстройств. В соответствии с приказом министерства, к выполнению служебных обязанностей не допустят людей с хроническими, длительно протекающими, тяжелыми и устойчивыми или часто обостряющимися состояниями.

Девять позиций в перечне связаны с зависимостями от психоактивных веществ. Еще три пункта касаются заболеваний органов зрения, в том числе слепоты и различных нарушений зрения.

