Юрист раскрыла, в каком случае работнику могут отказать в летнем отпуске

Работникам могут отказать в отпуске в летний период при возникновении производственной необходимости, заявила «Газете.Ru» юрист Людмила Биткова. Она напомнила, что работодателям запрещено не предоставлять человеку право на законный отдых в течение двух лет подряд.

График отпусков является обязательным документом как для работников, так и для работодателя. В случае производственной необходимости — в том числе в случае образования вакансии или отсутствия заменяющего работника, или при введении специальных мер в сфере экономики — сроки и продолжительность отпуска могут быть скорректированы по согласованию с работником, — подчеркнула Биткова.

Юрист отметила, что многое зависит от обстоятельств, прописанных в локальных актах организации. В любом случае работника должны предупредить о начале отпуска, а в исключительных случаях допускается перенос на следующий рабочий год — но только с согласия самого сотрудника.

