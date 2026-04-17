Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:01

Юрист раскрыла, в каком случае работнику могут отказать в летнем отпуске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Работникам могут отказать в отпуске в летний период при возникновении производственной необходимости, заявила «Газете.Ru» юрист Людмила Биткова. Она напомнила, что работодателям запрещено не предоставлять человеку право на законный отдых в течение двух лет подряд.

График отпусков является обязательным документом как для работников, так и для работодателя. В случае производственной необходимости — в том числе в случае образования вакансии или отсутствия заменяющего работника, или при введении специальных мер в сфере экономики — сроки и продолжительность отпуска могут быть скорректированы по согласованию с работником, — подчеркнула Биткова.

Юрист отметила, что многое зависит от обстоятельств, прописанных в локальных актах организации. В любом случае работника должны предупредить о начале отпуска, а в исключительных случаях допускается перенос на следующий рабочий год — но только с согласия самого сотрудника.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что работа в период больничного лишает сотрудника зарплаты за эти дни, поскольку одновременная выплата и пособия, и оклада недопустима. По его словам, на практике стороны иногда договариваются о компенсации отработанного времени через премию.

Общество
юристы
отпуска
работа
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.