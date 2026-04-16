Юрист назвал главный риск работы на больничном

Работа в период больничного несет риски по оплате. Такое время оплачивается за дни нетрудоспособности, то есть за период, когда работник не должен выполнять обязанности. Одновременная выплата и зарплаты, и пособия за один и тот же день недопустима. Поэтому если человек фактически работал, у начальника и ФСС могут возникнуть основания не оплачивать этот день либо не как больничный, либо не как рабочий. На практике иногда договариваются, что такое время затем компенсируется премией, — сказал Салкин.

Ранее Минздрав России изменил условия и порядок оформления больничных. Теперь родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут получить возможность запросить пособия даже при трудоустройстве у другого работодателя.