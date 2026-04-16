Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов

Минздрав России изменил условия и порядок формирования больничных, сообщается на официальном портале правовой информации. Теперь родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут получить возможность запросить пособия даже при трудоустройстве у другого работодателя.

В опубликованном приказе также сказано, что оформление листка нетрудоспособности будет доступно для самозанятых граждан страны.

Ранее заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина рассказала, что в пенсионный стаж будут зачислены периоды службы в армии, декрета и ухода за родственниками. В 2026 году, как сообщила специалист, год службы или ухода добавляет 1,8 балла, а за второго ребенка — 3,6 балла.

До этого стало известно, чтобы получать максимальную страховую пенсию, нужно зарабатывать около 250 тыс. рублей ежемесячно. Размер пенсии по старости в России зависит от количества накопленных пенсионных баллов. Но на итоговую сумму влияет также индивидуальный пенсионный коэффициент.